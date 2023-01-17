В РАН высказались об отсрочках от мобилизации для ученых

Член РАН Лильин назвал правильной идею отсрочки от мобилизации для настоящих ученых

Идея отсрочки от мобилизации для ученых правильная, но только в случае, если они действительно задействованы в научной деятельности, считает генетик, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Евгений Лильин. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал сообщения о том, что юристы Госдумы не одобрили соответствующую поправку.

«В 1942 году товарищ Иосиф Сталин приказал вернуть ученых на их рабочие места, потому что понял, что там они принесут значительно больше пользы, чем находясь с винтовкой на фронтах. Но возвращались на места те, кто умел работать и у кого были идеи, и кто мог возглавить, например, военную промышленность и так далее. А сейчас кого мы вернем на эти места?» — высказался Лильин.

Ранее юристы Госдумы не одобрили идею освободить от призыва в рамках частичной мобилизации граждан, имеющих степень доктора или кандидата наук. Перед первым чтением законопроект будет рассмотрен комитетом Госдумы по обороне.

Законопроект об освобождении от частичной мобилизации россиян, имеющих ученую степень, был внесен в Госдуму 16 декабря прошлого года. В документе отмечается, что право об отсрочке не будет распространяться на ситуацию проведения полной мобилизации.

