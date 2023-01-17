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18:19, 17 января 2023Ценности

Врач заподозрил у Айзы Анохиной психическое отклонение после пересадки волос

Психиатр Шуров заподозрил у Айзы Анохиной расстройство личности после пересадки волос

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский психиатр Василий Шуров заподозрил у певицы, дизайнера и бывшей жены рэпера Гуфа Айзы Анохиной (Долматовой) психическое отклонение после пересадки волос. Комментарий эксперта приводит Life.ru.

Медик заявил, что перенесенные ею хирургические вмешательства могут свидетельствовать о дисморфофобии, при которой человек систематически ищет недостатки в своем теле. Кроме того, по мнению врача, у Анохиной может наблюдаться смешанное расстройство личности.

«Прежде всего это нарциссическое расстройство личности, как и у Филиппа Киркорова... и истерическое [расстройство личности]. Возможно, если бы она прошла обследование, можно было бы более конкретно определиться», — пояснил специалист.

В мае сообщалось, что Анохина закрыла свой салон красоты «Ай-лаб» на Поклонной улице в Москве из-за финансовых трудностей после пандемии COVID-19 и санкций. Она отметила, что проблемы начались еще во время пандемии, но введенные в отношении России санкции сделали невозможным продолжение бизнеса.

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Карина Черных
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Врач заподозрил у Айзы Анохиной психическое отклонение после пересадки волос
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