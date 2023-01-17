Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:37, 17 января 2023Россия

В Совфеде прокомментировали отставку Арестовича словами «политическая мелочь»

Сенатор Совфеда Климов назвал политической мелочью подавшего в отставку Арестовича

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович — политическая мелочь. Его увольнение с поста никак не отразится на ситуации. Такое мнение выразил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Меня эта камарилья вообще не интересует. Что, я буду заниматься клопами и тараканами? (...) Эти люди ничем не управляют и действуют исключительно по чужим указаниям. Увольте, пожалуйста, от комментариев на тему этой мелочи политической», — сказал сенатор.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Бородай назвал Арестовича матерым жуликом, а также предположил, что его действия могут быть связаны с материалистическими причинами.

15 января Арестович заявил, что трагедию с жертвами в Днепре спровоцировала работа украинских средств противовоздушной обороны. «Летевшую над Днепром ракету сбили. Она взорвалась, когда упала на подъезд», — сказал он тогда.

Затем после возмущения среди украинских политиков Арестович объяснил свое высказывание усталостью. Вскоре он принес публичные извинения за свои слова.

17 января стало известно, что Арестович написал заявление об уходе с должности. «Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — пояснил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Германии утвердили нового министра обороны страны
Заключенный пожаловался в Верховный суд России на недостачу в зарплате
Детская математическая задача поставила взрослых в тупик
Министр экономики Германии предсказал миру новые торговые войны
Кадыров назвал экс-главу сухопутных войск Болдырева «генералом бла-бла-бла»
Хранивший тысячи изображений детей священник-педофил попался из-за забывчивости
Российские АК-203 выпустят в Индии со стопроцентной локализацией
В Госдуме объяснили отсутствие у России права на трансляцию Олимпиад
В Казахстане изменили правила въезда и пребывания туристов
В Совфеде прокомментировали отставку Арестовича словами «политическая мелочь»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.