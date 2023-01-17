В Совфеде прокомментировали отставку Арестовича словами «политическая мелочь»

Сенатор Совфеда Климов назвал политической мелочью подавшего в отставку Арестовича

Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович — политическая мелочь. Его увольнение с поста никак не отразится на ситуации. Такое мнение выразил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Меня эта камарилья вообще не интересует. Что, я буду заниматься клопами и тараканами? (...) Эти люди ничем не управляют и действуют исключительно по чужим указаниям. Увольте, пожалуйста, от комментариев на тему этой мелочи политической», — сказал сенатор.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Бородай назвал Арестовича матерым жуликом, а также предположил, что его действия могут быть связаны с материалистическими причинами.

15 января Арестович заявил, что трагедию с жертвами в Днепре спровоцировала работа украинских средств противовоздушной обороны. «Летевшую над Днепром ракету сбили. Она взорвалась, когда упала на подъезд», — сказал он тогда.

Затем после возмущения среди украинских политиков Арестович объяснил свое высказывание усталостью. Вскоре он принес публичные извинения за свои слова.

17 января стало известно, что Арестович написал заявление об уходе с должности. «Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — пояснил он.