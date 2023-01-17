В Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о выходе России из договоров СЕ

В Госдуме заявили о приоритетном рассмотрении проекта о выходе России из договоров СЕ

Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о выходе России из международных договоров Совета Европы (СЕ). Об этом во вторник, 17 января, заявил член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Он будет приоритетным законопроектом, уверен, Госдума примет этот проект консолидировано», — сказал парламентарий. Депутат отметил, что законопроект придает «двойную силу Конституции России», а также добавил, что «бремя мнимой демократии сброшено».

Ранее кабинет министров России предложил российскому президенту Владимиру Путину прекратить действие международных договоров СЕ в отношении Москвы. Позднее, 17 января, президент внес в Госдуму законопроект, согласно которому международные договоры СЕ в отношении России прекратят свое действие. На данный момент законопроект зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.