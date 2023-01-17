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13:40, 17 января 2023Спорт

В Госдуме объяснили отсутствие у России права на трансляцию Олимпиад

Депутат Журова объяснила давлением на МОК лишение России прав на трансляцию Олимпиад

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала причиной решения Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении России прав на трансляцию Олимпийских игр до 2032 года внешнее давление на организацию. Об этом политик заявила в беседе с «Лентой.ру».

17 января стало известно, что все медиаправа в Европе на трансляцию Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD). В списке стран, где буду вещать мероприятие, отсутствуют Россия и Белоруссия.

Сейчас это элемент давления на спецоперацию. Комментировать крайне сложно. Понятно, что на них тоже давят. Я не оправдываю их, но понимаю, что Олимпийский комитет, вещатели и многие другие должны исполнять некие рекомендации

Светлана Журовадепутат Госдумы

«Все ждут момента, когда отменится этот запрет и Россия будет полноценным участником всех процессов. Но на всякий случай, дабы политики разных стран на них публично не оказывали давление, они решили сделать так. Потом всегда можно решение пересмотреть», — убеждена Журова.

Также депутат уверена, что, когда Россия возобновит свое участие в Олимпийских играх, права на трансляцию вернутся.

«При этом мы прекрасно понимаем, что Олимпиаду можно посмотреть в интернете. Кому надо — всегда найдут. Но грустно, что таким образом они дают нам сигнал. Люди начинают думать, что Россию отстранили до 2032 года. Хотя такого решения нет. Это проявление откровенной русофобии на всех фронтах», — заявила она.

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В феврале прошлого года Первый канал, радиодом «Останкино» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) вышли из Европейского вещательного союза. Это произошло из-за решения EBU отстранить Россию от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2022 году.

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Алена Шевченко
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