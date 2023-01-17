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23:35, 17 января 2023Мир

Фигурант дела о коррупции в Европарламенте пошел на сделку со следствием

Экс-депутат Панцери пошел на сделку со следствием по делу о коррупции в Европарламенте

Фото: Yves Herman / Reuters

Бывший итальянский евродепутат Пьер Антонио Панцери пошел на сделку со следователями, занимающимися делом о коррупции в Европарламенте. Об этом пишет газета The Guardian.

По информации издания, Панцери в присутствии своих адвокатов подписал письменное соглашение с бельгийской прокуратурой. Документ подразумевает облегченное наказание (год тюрьмы) в случае, если фигурант дела будет всерьез сотрудничать со следователями.

Помимо этого, бывшему парламентарию предстоит заплатить штраф. Полученные коррупционные деньги (в настоящее время эта сумма оценивается примерно в 1 миллион евро) будут конфискованы.

9 декабря замглавы Европарламента от Греции Еву Кайли задержали по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Позже в ходе обысков, прошедших в Европарламенте в понедельник, 12 декабря, полиция изъяла 1,58 миллиона евро наличными. Они принадлежат депутату Европарламента от Греции Еве Кайли и экс-депутату от Италии Пьеру Антонио Панцери.

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Юлия Мискевич
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