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15:04, 17 января 2023Экономика

Путин рассказал о сокращении добычи природного газа в России

Путин рассказал о сокращении добычи природного газа в России на 11,8 процента в 2022 году

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Добыча природного газа в России в 2022 году сократилась на 11,8 процента, однако из-за рост цен на газ экспортерам удалось получить хорошую прибыль и увеличить платежи в бюджетную систему страны. Об этом на совещании с правительством заявил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

Точный объем увеличения платежей в бюджет со стороны всех поставщиков газа Путин не назвал. Однако он подчеркнул, что причиной роста цен на газ стали действия западных стран.

В середине июля прошлого года Путин увеличил налоги для «Газпрома» на 1,248 триллиона рублей. В результате по итогам года компания стала крупнейшим налогоплательщиком России с результатом около пяти триллионов рублей. Кроме того, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 компании придется выплачивать дополнительные 50 миллиардов рублей в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Ранее сообщалось, что поставки российского трубопроводного газа в дальнее зарубежье упали в полтора раза, до 100,9 миллиарда кубометров. При этом эксперты ожидают, что в 2023-м году тенденция продолжится, и «Газпром» потеряет еще треть экспорта.

На этом фоне биржевые цены на газ в Европе резко снижаются. Во вторник, 17 января, стоимость топлива опускалась ниже 600 долларов за тысячу кубометров впервые с августа 2021 года.

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Платон Щукин
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