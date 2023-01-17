Захарова назвала главу МИД Германии тараном для продвижения интересов НАТО

Представитель МИД РФ Захарова назвала Бербок тараном по продвижению интересов НАТО в ФРГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила главу внешнеполитического ведомства Германии Анналену Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским и отметила, что наука внешней политики и дипломатии ей чужда. Об этом дипломат заявила в эфире телеканала «Соловьев Live», ее слова приводит ТАСС.

Критикуя главу МИД ФРГ, она добавила, что считает ее тараном интересов НАТО в Германии.

«Это человек, чуждый внешней политике и дипломатии, человек, чуждый практике международных отношений, это человек, сделавший политическую карьеру совершенно на других основах», — подчеркнула Захарова, говоря о министре иностранных дел ФРГ.

Ранее Захарова назвала истинную цель визита главы МИД Германии на Украину.