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09:48, 18 января 2023Забота о себе

Пользователи Reddit признались в порнозависимости и назвали ее признаки

В сети назвали отсутствие возбуждения и бессонницу признаками порнозависимости

Фото: Shutterstock

По мнению пользователей Reddit, бессонница и отсутствие возбуждения свидетельствуют о порнозависимости. Эти и другие признаки они назвали в сети в ответ на вопрос одного из подписчиков подраздела AskReddit.

Многие пользователи признались, что не чувствуют возбуждения, сколько бы порнороликов ни смотрели.

Проматывал и проматывал бессчетные порноролики, не возбуждался нисколько, но яростно пытался заставить себя кончить

Enbydisaster_пользователь Reddit

Другим зависимость от порно мешала наслаждаться отдыхом и даже могла заставить прервать отпуск.

Я поехал в Турцию и попытался зайти на любимый порносайт. А там оказалось заблокировано все порно. Это испортило мне отпуск, я уехал раньше. Записался к психотерапевту и просто бросил смотреть порно. Иногда срывался, но сейчас у меня есть круг поддержки и куратор. В апреле будет два года, как я завязал

Puzzleheaded_Ad928пользователь Reddit
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Некоторые комментаторы рассказали, что сравнивали симптомы зависимости, которые заметили у себя, с уже описанными врачами.

Однажды я загуглил порнозависимость и нашел, что она вызывает бессонницу, ухудшает баланс работы и отдыха и вызывает депрессию. У меня все это наблюдалось. Так что теперь я знаю, почему у меня эти проблемы. Но как быть, непонятно

GodKing_Zanпользователь Reddit

Ранее на Reddit обсудили смешные и никогда не попадающие в порно моменты реального секса. По мнению пользователей форума, в порно не показывают неубранные дома и разбросанное грязное белье, волосы партнера во рту, а также длительные предварительные ласки.

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Александра Лисица
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