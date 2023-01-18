Молодо выглядящая 72-летняя женщина раскрыла секреты своей красоты

72-летняя мать блогерши Мичико сохранила молодость с помощью крема с защитой от солнца

Молодо выглядящая женщина пожилого возраста раскрыла секреты своей красоты. Соответствующим видео поделилась ее дочь в TikTok.

На размещенных кадрах 72-летняя мать блогерши Мичико (фамилия неизвестна) предстала перед ее подписчиками без макияжа. При этом на кадрах видно, что на ее лице отсутствуют глубокие морщины.

По словам героини ролика, для достижения такого результата следует умываться холодной водой и протирать лицо кубиками льда. Помимо этого, пенсионерка призналась, что сохранила красоту с помощью кремов с защитой от солнца SPF-30. Кроме того, Мичико назвала косметические продукты с ретинолом и масло шиповника необходимыми для ухода за кожей.

Видео стало вирусным и набрало более 35 тысяч лайков. Подписчики восхитились внешним видом женщины и поблагодарили ее за советы. «У нее кожа лучше, чем у меня, хотя мне только 17!», «Спасибо вам за рекомендации!», «Вау, она выглядит просто потрясающе», «Героиня», — написали они.

В декабре 2022 года молодо выглядящая блогерша из Техаса, США, раскрыла секреты красоты, с помощью которых ей удалось предотвратить внешние признаки старения. Женщина рассказала, что пользуется продуктами по уходу за кожей, в составе которых присутствует витамин Е.