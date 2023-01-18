Apple отложила выпуск очков дополненной реальности

Bloomberg: Apple отменила выпуск очков дополненной реальности в 2023 году

Apple отменила выпуск одного из перспективных продуктов, связанных с дополненной реальностью (AR). Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно журналисту агентства Марку Гурману, американская компания все еще намерена выпустить гарнитуру смешанной реальности (MR) до конца года. Однако релиз более простых очков дополненной реальности, который был запланирован сразу после выхода новой гарнитуры, сорвали. Источники Bloomberg рассказали, что в Apple решили отложить анонс устройства до 2024 или 2025 года.

По словам Гурмана, в компании обеспокоены перспективами устройства и проблемами на производстве. В связи с этим руководители корпорации решили в первую очередь сосредоточиться на выходе гарнитуры смешанной реальности.

Марк Гурман полагает, что данный девайс окажется нишевым продуктом. Гарнитура получит процессор M2, передовые дисплеи с высоким разрешением, более 10 камер и датчиков. Устройство будет оценено примерно в 3 тысячи долларов, или около 207 тысяч рублей. AR-очки, выпуск которых назначен на 2024-2025 год, будут стоить заметно дешевле — 1,5 тысячи долларов, или около 103 тысяч рублей.

В декабре авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко рассказал, что Apple выпустит гарнитуру смешанной реальности не раньше второй половины 2023 года. Он подчеркнул, что задержка вызвана проблемами с программным обеспечением.