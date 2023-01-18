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14:13, 18 января 2023Бывший СССР

Лавров высказался об отправке миссии ОДКБ на границу Армении и Азербайджана

Лавров заявил о готовности отправить миссию ОДКБ на границу Армении и Азербайджана

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался об отправке миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на границу Армении и Азербайджана, отметив, что такое намерение все еще остается в силе. Об этом он заявил на пресс-конференции, его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас до сих пор остается готовность направить миссию ОДКБ на границу Армении с Азербайджаном», — сказал Лавров.

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Алевтина Запольская
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