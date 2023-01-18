В Москве при взрыве парового котла погиб человек

На северо-востоке Москвы при разрыве парового котла на стройплощадке погиб человек

На северо-востоке Москвы разорвался паровой котел, в результате чего погиб человек. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, ЧП произошло на строительной площадке жилого комплекса MOD. Других подробностей случившегося не приводится, информации о пострадавших нет.

После случившегося Останкинская межрайонная прокуратура начала проверку, сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства гибели человека.

Ранее сотрудник автомойки на Хорошевском шоссе в Москве погиб в свой первый рабочий день. 33-летнего мужчину насмерть придавило автоматическими воротами здания, когда он проходил мимо рольставней.