Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:15, 18 января 2023Россия

В Москве при взрыве парового котла погиб человек

На северо-востоке Москвы при разрыве парового котла на стройплощадке погиб человек

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

На северо-востоке Москвы разорвался паровой котел, в результате чего погиб человек. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, ЧП произошло на строительной площадке жилого комплекса MOD. Других подробностей случившегося не приводится, информации о пострадавших нет.

После случившегося Останкинская межрайонная прокуратура начала проверку, сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства гибели человека.

Ранее сотрудник автомойки на Хорошевском шоссе в Москве погиб в свой первый рабочий день. 33-летнего мужчину насмерть придавило автоматическими воротами здания, когда он проходил мимо рольставней.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на заявления Киева о готовности к переговорам
Военному дали 2,5 года условно за самовольное оставление места службы в ЛНР
Футболист Мамаев отсудил у бывшей жены 3 миллиона рублей
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Девушка пожаловалась на слишком красивую внешность
Алеся Кафельникова показала тело в откровенном купальнике
Россиянин получил срок за убийство попутчика в поезде Владивосток — Москва
Российский игрок клуба НХЛ отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ
Россиянина осудили на шесть лет за избиение пенсионера до смерти
Россиян предупредили о двукратном росте цен на отдых в февральские праздники
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.