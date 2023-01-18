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17:01, 18 января 2023Интернет и СМИ

Стримера задержали за оскорбление армии России

В Воронеже задержали стримера, оскорблявшего в прямом эфире российскую армию

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Воронеже задержали стримера, оскорблявшего в прямом эфире Вооруженные силы России (ВС РФ) и граждан страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Против жителя Воронежа, выложившего в соцсетях антироссийский ролик, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение социальной, национальной, расовой или религиозной вражды"). Сейчас он задержан», — говорится в сообщении.

В ходе прямого эфира стример, предположительно находившийся в нетрезвом состоянии, в оскорбительной форме заявил, что не считает русских за людей, в том числе свою мать и бабушку. Кроме того, он оскорблял российскую армию и высмеял работу российских спецслужб: по его мнению, за это видео «ему ничего не будет».

«Обращаюсь к таким же дегенератам, как и я: за каждый поступок вы будете в любом случае отвечать», — заявил стример после возбуждения уголовного дела. Мужчина признал вину, объяснил свои слова алкогольным опьянением и добавил, что очень сильно раскаивается.

В ноябре прошлого года из России за нарушение миграционного законодательства депортировали стримера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев). Блогер был задержан после того, как опубликовал в TikTok пародию на российского военнослужащего, который руками отбрасывал прилетавшие к нему гранаты.

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Олег Давыдов
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