Первую за 135 дней охоту медведя Диксона показали на видео

Глава Московского зоопарка Акулова показала видео первой за 135 дней охоты медведя Диксона

Частично парализованный белый медведь Диксон впервые примерно за 135 дней устроил охоту на форель. Видео показала глава Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как работники зоопарка бросают форель в установленный в вольере бассейн. Диксон сначала принюхивается, а спустя несколько секунд погружается в воду и начинает охоту. Хищник быстро вспоминает полученные в дикой природе навыки, умело загоняет рыбу в ловушку и уже через несколько минут лакомится добычей.

Глава Московского зоопарка сделала вывод, что охоте краснокнижного медведя, скорее всего, успела научить мать. «Зоологи будут регулярно обеспечивать Диксону "рыбалку", чтобы и дальше развивать у него охотничий инстинкт и стимулировать его подвижность», — написала она.

Ранее Акулова показала видео с реакцией Диксона на первый примерно за 100 дней снег. На записи видно, как арктический хищник изучает свой новый вольер, пробует плавать в бассейне и кувыркается в снегу.

5 сентября 2022 года краснокнижного белого медведя с огнестрельными ранениями нашли возле жилого дома на острове Диксон в Красноярском крае. Хищник самостоятельно вышел к людям за помощью. На следующий день раненое животное доставили в Москву для проведения операции и лечения.

В результате ранения медведь, которого решили назвать в честь его родного острова, навсегда потерял способность ходить. Ветеринары диагностировали у Диксона перелом позвонка, контузию спинного мозга и миелопатию. Сейчас хищник проходит реабилитацию в Московском зоопарке.

Диксон не первый краснокнижный хищник с этого арктического острова, пострадавший от деятельности человека за 2022 год. В июле вся Россия следила за спасением белой медведицы, в пасти которой застряла банка из-под сгущенки.