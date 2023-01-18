Глава Совета по правам человека попросил генпрокурора проверить дело Баязитовой

Глава СПЧ Фадеев попросил генпрокурора проверить дело и арест журналистки Баязитовой

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить уголовное дело журналистки Александры Баязитовой, которую обвиняют в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. Об этом сообщает ТАСС.

Также руководителя надзорного ведомства попросили проконтролировать расследование и проверить обоснованность ареста фигурантки. Фадеев указал на наличие ряда хронических заболеваний у Баязитовой, которые могут обостриться в условиях следственного изолятора.

В обращении глава СПЧ обратил внимание генпрокурора на то, что на протяжении четырех месяцев с момента ареста журналистки никаких следственных действий с ней не проводится. Между тем на ее иждивении находится 74-летняя мать, за которой Баязитова ухаживала до своего ареста и теперь оставшаяся без ее попечения.

26 декабря 2022 года Кузьминский суд Москвы продлил срок ареста журналистке до 7 февраля 2023 года. Она не признает свою вину в инкриминируемом ей преступлении. По версии следствия, Баязитова, являясь администратором Telegram-канала «Адские бабки», вместе с коллегами Ольгой Архаровой и Инной Чуриловой вымогала денежные средства у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Архарова и Чурилова признали свою вину.

Баязитову задержали в августе. Она была экономическим корреспондентом в изданиях «Коммерсантъ» и «Известия», а также писала материалы для других изданий. Вела YouTube-канал «Адские бабки», на который подписаны более 100 тысяч человек.