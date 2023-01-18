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00:25, 18 января 2023Спорт

Установлена личность пронесшего флаг России на матч Australian Open зрителя

«МК»: родившийся в Москве Юджин Ротман пронес флаг России на матч Australian Open

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Журналисты «Московского комсомольца» («МК») установили личность пронесшего флаг России на матч первого круга Australian Open между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль зрителя. Информация доступна на сайте издания.

По информации источника, болельщиком, повесившим триколор на заграждение за своей спиной, оказался 36-летний Юджин Ротман. Он родился в Москве, однако переехал в Австралию в пятилетнем возрасте. Вместе с другом Ротман поддерживал Рахимову, так как, по его словам, на трибунах за нее больше никто не болел.

Матч состоялся 16 января, победу в нем одержала Байндль со счетом 7:5, 6:7 (8:10), 6:1. Появившийся на трибунах российский флаг вызвал недовольство у украинских болельщиков.

После этого Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги. Организаторы напомнили, что изначально фанаты могли приносить флаги, но им было запрещено размахивать ими, чтобы не создавать помехи для других болельщиков.

Анастасия Борисова
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