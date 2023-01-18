Футболист сборной России объяснил нежелание переходить в Азиатскую конфедерацию

Футболист сборной России Фомин заявил, что хотел бы играть в турнирах под эгидой УЕФА

Полузащитник московского «Динамо» сборной России Даниил Фомин высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию. Его слова приводит Sport24.

Футболист объяснил желание остаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возможностью играть в турнирах под эгидой организации. «Хотелось бы стремиться услышать гимн Лиги чемпионов и Лиги Европы», — заявил Фомин.

30 декабря 2022 года РФС создал рабочую группу, которая изучит вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. При этом УЕФА выступает против желания России покинуть организацию.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.