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10:55, 18 января 2023Интернет и СМИ

Суд оштрафовал «Новую газету» на полмиллиона рублей за фейки о российской армии

Басманный суд оштрафовал «Новую газету» на 500 тысяч рублей за фейки о российской армии

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Басманный суд Москвы оштрафовал издательский дом «Новая газета» на полмиллиона рублей за фейки о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу инстанции.

Суд признал виновным издательский дом по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов РФ») и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Поводом для привлечения к административной ответственности стал материал журналистки Татьяны Брицкой «Каков поп!», который был опубликован в журнале «Новая рассказ-газета». В публикации говорится о священнике Андрее Ткачеве, который до 2014 года служил в Украинской православной церкви Московского патриархата, а позже перебрался в Россию.

В июле Роскомнадзор заблокировал по требованию Генпрокуратуры России сайт издания «Новая рассказ-газета», созданного командой «Новой газеты».

В том же месяце Симоновский суд Москвы оштрафовал «Новую газету» на 300 тысяч рублей за распространение фейков о российской армии. Как сообщалось, протокол в отношении издания был составлен из-за видеообращения главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. В нем журналист высказывался о событиях на Украине.

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Олег Давыдов
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