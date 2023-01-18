Канадский хоккеист рассказал о сложностях жизни в России

Хоккеист «Трактора» Роб Хэмилтон заявил, что больше месяца ждал свои клюшки из Канады

Канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги «Трактор» Роб Хэмилтон рассказал о сложностях жизни в России. Его слова приводит «РБ Спорт».

Спортсмен заявил, что больше месяца ждал свои клюшки из Канады, из-за чего ему пришлось пользоваться экипировкой одноклубника Сергея Телегина. «Клюшки пришлось долго искать. Надеюсь, что в следующую поездку мне все же удастся прогуляться по Москве», — добавил он.

Хэмилтон перешел в «Трактор» в ноябре 2022 года. Его контракт рассчитан на два сезона. До этого защитник выступал в различных североамериканских хоккейных лигах.

6 января полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Рай Влут назвал главную сложность жизни в России. Футболист признался, что никак не может привыкнуть к русскому языку.