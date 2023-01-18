Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 18 января

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий в зоне проведения специальной военной операции на вторник, 18 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на купянском направлении более 60 солдат, на краснолиманском — более 90, на донецком и южно-донецком — до 180 военнослужащих, заявило Минобороны.

Кроме того, истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила украинский самолет Су-25 около Яблоновки в Донецкой народной республике (ДНР). Системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили семьи беспилотников ВСУ, а также перехватили снаряд реактивный снаряд системы залпового огня «Ольха» около населенного пункта Владимировка.

В оборонном ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 373 самолета, 200 вертолетов, 2898 беспилотных летательных аппаратов, 401 зенитный ракетный комплекс, 7563 танка и другие боевые бронированные машины, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3855 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8101 единица специальной военной автомобильной техники.