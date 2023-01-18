Перечислены способные «убить» ноутбук привычки

Специалист Кусков советовал не класть ноутбук на одеяло, не трясти и не разряжать в «ноль»

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в интервью агентству «Прайм» перечислил вредные привычки, которые могут «убить» ноутбук.

Так, эксперт советовал не класть ноутбук на мягкую мебель или одеяло. Ноутбуки могут нагреваться, и ткань не дает им эффективно охлаждаться. Это приводит к перегреву электроники.

Специалист также рекомендовал бережно обращаться с ноутбуком, не трясти и не бросать его даже на мягкую поверхность, потому что от тряски и ударов прийти в негодность комплектующие.

Кусков подчеркнул, что не стоит есть и, в особенности, пить за ноутбуком. Причем, если в лэптоп попала вода, то еще есть шансы, что он останется в рабочем состоянии, а вот чай, кофе и сахаросодержащие напитки почти наверняка приведут к поломке из-за окисления. В этом случае восстановить ноутбук будет очень сложно, и без ремонта не обойтись.

Не стоит разряжать батарею ноутбука «в ноль»: аккумуляторные батареи плохо переносят полный разряд, и если делать так регулярно, то батарея ноутбука быстро придет в негодность. Как правило, это 10 или 15 процентов) устройство выдает на экран предупреждение — в таком случае его нужно поставить на зарядку, посоветовал Кусков.

Ранее пилот объяснил, почему на борту самолета запрещают использовать ноутбуки, хотя пользоваться телефонами пассажиры могут свободно. По его словам, правила для электронной техники изначально возникли из-за опасений радиопомех, однако сейчас запрет на использование ноутбуков касается только физической безопасности пассажиров.