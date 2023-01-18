Глава МИД России Лавров обвинил Запад во лжи

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад во лжи. Об этом российский министр иностранных дел заявил во время пресс-конференции, его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Не будет никогда, ребята, больше ситуации, когда вы нам лжете, подписываете документы, а потом отказываетесь их выполнять», — сказал российский дипломат, обращаясь к странам Запада,

По его словам, США и и их союзники даже не собирались выполнять свои обязательства перед Россией. «Просто врали нам в лицо», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что объемы военной и экономической помощи Запада Украине демонстрируют большие ставки НАТО и ЕС на гибридную и глобальную войну с Россией. Также он обвинил США в ведении войны против России и в желании «решить русский вопрос» так же, как лидер нацистской Германии Адольф Гитлер хотел решить еврейский.