Митрополит РПЦ впервые в истории выступил в Совбезе ООН

Митрополит РПЦ Антоний впервые в истории выступил в Совбезе ООН по ситуации на Украине

Митрополит Русской православной церкви Антоний (Севрюк) впервые в истории выступил на заседании Совета безопасности ООН, созванном Россией в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата заявил, что «только в 2022 году было захвачено 129 храмов Украинской православной церкви». При этом юридическая регистрация ее новых общин заблокирована, добавил он.

До этого стало известно, что по запросу российского постпреда Василия Небензи 17 января состоится заседание СБ ООН о ситуации с Украинской православной церковью (УПЦ) на Украине — происходящих в храмах обысках и уголовных делах в отношении священнослужителей.

В ответ на это УПЦ попросила российские власти не выступать от ее имени на международных площадках.