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15:44, 18 января 2023Россия

Путин назвал режим на Украине неонацистским

Президент Путин назвал сегодняшний режим на Украине неонацистским

Фото: Shutterstock

Президент Владимир Путин заявил, что у России есть все основания называть сегодняшний режим на Украине неонацистским. Его слова приводит «Интерфакс».

«И есть все основания помогать, в том числе и с помощью вооруженных сил, тем людям, которые считают себя часть русской культуры, носителями русского языка. Мы не можем их не защищать», — заявил он.

Глава государства также отметил, что победа России неизбежна.

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Евгения Куликова
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