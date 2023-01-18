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10:31, 18 января 2023Путешествия

В Непале обнаружено тело еще одного погибшего в авиакатастрофе пассажира

Nepal news: спасатели в Непале обнаружили тело еще одной погибшей в авиакатастрофе женщины

Фото: Reuters

Спасатели в Непале обнаружили в среду, 18 января, тело еще одного погибшего в авиакатастрофе пассажира авиакомпании Yeti Airlines. Об этом пишет Nepal news.

По информации портала, к настоящему времени обнаружены тела 71 жертвы катастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье в Катманду. ДНК-экспертиза установила, что найденные примерно в 300 метрах ниже места крушения части тела принадлежали женщине. Поиски еще одного погибшего продолжаются.

О падении самолета на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале стало известно утром 15 января. На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, среди них четверо россиян. Все 72 человека погибли.

Ранее сообщалось, что одним из пилотов разбившегося в Непале самолета оказалась вдова летчика, погибшего 16 лет назад в авиакатастрофе в аэропорту Джумлы. Уточняется, что ее супруг погиб в 2006 году в результате крушения самолета Twin Otter авиакомпании Yeti Airlines в Джумле.

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Валентина Процкова
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