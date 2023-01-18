Пронесший флаг России на матч Australian Open иностранец объяснил свой поступок

Пронесший флаг России на матч Australian Open иностранец заявил, что не разжигал ненависть

Австралийский болельщик Юджин Ротман, пронесший флаг России на матч Australian Open, объяснил свой поступок. Об этом сообщает Sport24.

По словам иностранца, он не пытался разжигать ненависть. «Нужно вспомнить, что много лет назад народ этого флага — русские мужчины и женщины — боролись с нацизмом и победили его. Если бы не это, весь мир говорил бы сейчас по-немецки и по-японски», — заявил Ротман.

Ранее стало известно, что болельщик родился в Москве, но в пятилетнем возрасте вместе с семьей переехал в Австралию. Юджину Ротману сейчас 36 лет.

Во время матча первого круга Australian Open между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль, который состоялся 16 января, Ротман вывесил российский флаг. Это вызвало недовольство украинских болельщиков. Рахимова проиграла сопернице со счетом 5:7, 7:6 (10:8), 1:6.

После этого Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны из-за жалоб украинских зрителей. Организаторы напомнили, что изначально фанаты из России и Белоруссии могли приносить флаги, но им было запрещено размахивать ими, чтобы не создавать помехи для других болельщиков.