Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:11, 18 января 2023Россия

Очевидец описал последствия столкновения маршрутки с КамАЗом в Волгограде

Очевидец ДТП с маршруткой и КамАЗом в Волгограде рассказал о последствиях аварии

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

После столкновения маршрутки и КамАЗа в Волгограде на асфальте лежали трупы, а дверь микроавтобуса висела на грузовике, рассказала местная жительница по имени Ольга. Последствия ДТП она описала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что три пассажира автобуса Peugeot погибли при столкновении с КамАЗом. Количество пострадавших при аварии достигло шести, среди них трое детей.

«Была очень большая пробка, мимо нас проехали три скорых и одна реанимация, пожарная машина стояла. Когда мы проезжали мимо, всех людей уже, наверное, пострадавших, увезли, лежали трупы накрытые, полиция стояла, стоял КамАЗ, на нем висела дверь от маршрутки, спереди этот КамАЗ тоже был разбит», — поделилась очевидец.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что на место аварии направлено руководство областной Госавтоинспекции, городского УМВД, эксперты-автотехники, а также следователи.

Ранее на трассе в Михайловском районе Волгоградской области произошло столкновение автобуса с фурой. В результате ДТП пострадали девять человек. Среди пострадавших оказалась четырехлетняя девочка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали число жертв при крушении вертолета в Броварах
Объяснены причины постоянного возвращения к бывшему после расставания
В Госдуме высказались о шитье формы для военных на уроках труда
Избитая бывшим парнем в Таиланде россиянка попросила у властей защиты
12-летняя девочка решила повторить опасный челлендж из TikTok и умерла
Российский автослесарь зарезал кондуктора во время ссоры
Стилист раскрыла способ определить длину джинсов без примерки
Резцова возмутилась высокими зарплатами российских футболистов
В России указали на возможность Киева прекратить боевые действия в любой момент
Молодая домохозяйка вынудила мужа обеспечивать ее 15 лет в случае развода
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.