Очевидец описал последствия столкновения маршрутки с КамАЗом в Волгограде

Очевидец ДТП с маршруткой и КамАЗом в Волгограде рассказал о последствиях аварии

После столкновения маршрутки и КамАЗа в Волгограде на асфальте лежали трупы, а дверь микроавтобуса висела на грузовике, рассказала местная жительница по имени Ольга. Последствия ДТП она описала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что три пассажира автобуса Peugeot погибли при столкновении с КамАЗом. Количество пострадавших при аварии достигло шести, среди них трое детей.

«Была очень большая пробка, мимо нас проехали три скорых и одна реанимация, пожарная машина стояла. Когда мы проезжали мимо, всех людей уже, наверное, пострадавших, увезли, лежали трупы накрытые, полиция стояла, стоял КамАЗ, на нем висела дверь от маршрутки, спереди этот КамАЗ тоже был разбит», — поделилась очевидец.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что на место аварии направлено руководство областной Госавтоинспекции, городского УМВД, эксперты-автотехники, а также следователи.

Ранее на трассе в Михайловском районе Волгоградской области произошло столкновение автобуса с фурой. В результате ДТП пострадали девять человек. Среди пострадавших оказалась четырехлетняя девочка.

