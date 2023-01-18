Тело 17-летней россиянки нашли под окнами общежития после ссоры

На Чукотке 19-летний парень вытолкнул из окна общежития 17-летнюю девушку во время ссоры

На Чукотке тело 17-летней девушки нашли под окнами общежития. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По его данным, тело девушки нашли 25 декабря. Она выпала из окна общежития, так как 19-летний парень во время ссоры толкнул ее.

При падении из окна общежития девушка получила множественные травмы и скончалась на месте. После случившегося следователи возбудили уголовное дело. Молодой человек, который вытолкнул девушку из окна, был ранее судим — его задержали и допросили, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели несовершеннолетней.

Ранее в Анадыре тело 17-летней девушки нашли у жилого дома после вечеринки. В декабре девушка с приятелями выпивала алкоголь, а затем выпала из окна пятого этажа и разбилась насмерть. Следователи возбудили уголовное дело.