В России собрались переходить на расчеты в африканских валютах

Глава МИД РФ Лавров сообщил о готовности переходить на нацвалюты в расчетах с Африкой

Россия и африканские страны ведут переговоры о переходе к расчетам в национальных валютах для снижения влияния долларов и евро. Об этом на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Он отметил, что к предстоящему в конце июля саммиту Россия — Африка готовятся документы по перенастройке способов взаимодействия в условиях санкций. Предполагается разработка новых инструментов торгового и инвестиционного сотрудничества, систем логистических цепочек и проведения платежей. Лавров признал, что переход на национальные валюты в торговле не может пройти быстро, процесс постепенно набирает темп.

Также глава российского МИДа прокомментировал законопроект США о борьбе с деятельностью Москвы в Африке. По его мнению, документ носит колониальный характер, пусть и в новом измерении, и вредит прежде всего африканцам.

Расчет с африканскими странами в национальных валютах может стать более актуальным в случае исполнения прогнозов Минфина США. Американские чиновники ожидают, что после введения потолка цен на нефтепродукты из России, а также вступления в силу европейского эмбарго на них российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) придется искать рынки для сбыта своей продукции.

В этом случае заместить европейское направление индийским и китайским рынком не получится, так как страны сами активно развивают нефтепереработку и скорее нуждаются в дешевой нефти. Реальным рынком остается Африка, которая страдает от высоких цен на топливо и в случае серьезной скидки готова будет покупать российскую продукцию.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска предупредил, что западные страны пытаются снизить влияние России в Средней Азии через экономическое сотрудничество. По его словам, такая ситуация выгодна для жителей этих республик, но может отбросить Россию на обочину истории.