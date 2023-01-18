Лавров пообещал окончание войны

Глава МИД Лавров: война когда-то закончится, Россия отстоит правду

Глава МИД России Сергей Лавров пообещал, что война когда-то закончится, а Москва сможет отстоять правду. Заявление прозвучало на пресс-конференции, трансляция ведется на YouTube.

«Она когда-то, эта война, закончится. Мы все равно отстоим свою правду. Но как дальше жить... Я пока не представляю себе. Все зависит от того, какие выводы сделает Европа», — сказал он.

По словам Лаврова, Москва столкнулась с тем, что Европа «быстро и услужливо поддержала агрессию» против России.

7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что «война была начата украинскими властями после государственного переворота в 2014 году», Москва не провоцировала ее.

Во время массовых протестов на Украине 2013-2014 годов погибли 106 человек.