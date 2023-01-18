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17:53, 18 января 2023Спорт

Австралиец вновь пронес флаг России на матч Australian Open и попался

Австралиец Юджин Ротман пронес флаг России на матч Australian Open с участием Медведева

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Австралийский болельщик Юджин Ротман вновь пронес флаг России на матч Australian Open. Об этом сообщает Sport24.

На этот раз Ротман демонстрировал триколор на матче второго круга турнира с участием россиянина Даниила Медведева. «Ко мне сразу же подошли стюарды и забрали у меня триколор. Затем меня выпроводили с матча. Я расстроен», — рассказал зритель. Он подчеркнул, что надеялся и дальше поддерживать российских теннисистов на турнире.

Медведев одержал победу над австралийцем Джоном Миллманом. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

Ротман родился в Москве, но в пятилетнем возрасте вместе с семьей переехал в Австралию. Он вывесил российский флаг во время матча первого круга Australian Open между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. После этого Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны из-за жалоб украинских зрителей.

Анастасия Борисова
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