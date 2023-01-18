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12:20, 18 января 2023Мир

Шольц призвал не допустить столкновения России с НАТО

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что нельзя допустить прямого столкновения России с НАТО

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с агентством Bloomberg заявил, что Берлин всеми возможными способами поддерживает Киев, однако стремится не допустить прямого столкновения России и НАТО.

Шольц отметил, что ведет переговоры с союзниками о возможной передаче Киеву тяжелых танков, подчеркнув, что любые объявления должны быть согласованы с партнерами Германии.

Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник потребовал решительности от нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в вопросе поставки оружия Киеву. Берлин, по его мнению, должен поставить украинской стороне боевые танки, истребители, военные корабли и другую технику.

В случае отказа от поставок, считает эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов, Олаф Шольц может столкнуться с серьезными последствиями и будет подвергнут критике.

В начале января бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон допустил начало войны России и Североатлантического альянса в текущем году. По его словам, в 2023 году НАТО может подключиться к украинскому конфликту в качестве одной из сторон.

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Варвара Кошечкина
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