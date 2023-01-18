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12:28, 18 января 2023Мир

Лавров назвал войну самым трагичным словом года

Глава МИД России Лавров назвал слово «война» самым трагичным словом 2022 года

Фото: Nacho Doce / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров назвал самое трагичное слово 2022 года. По его личному мнению, таковым является слово «война». Об этом российский министр иностранных дел заявил во время пресс-конференции, его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Слово "война", я не побоюсь этого сказать, потому что происходящее [на Украине] является нашим ответом (...) на ту гибридную войну, которую против нас развязали и под лозунгом которой в самых разных вариациях Запад сейчас продвигает свою повестку дня», — заявил министр.

Ранее Лавров заявил, что объемы военной и экономической помощи Запада Украине демонстрируют большие ставки НАТО и ЕС на гибридную и глобальную войну с Россией. Также он обвинил США в ведении войны против России и в желании «решить русский вопрос» так же, как Гитлер хотел решить еврейский.

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Виктория Кондратьева
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