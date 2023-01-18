Лавров назвал войну самым трагичным словом года

Глава МИД России Лавров назвал слово «война» самым трагичным словом 2022 года

Глава МИД России Сергей Лавров назвал самое трагичное слово 2022 года. По его личному мнению, таковым является слово «война». Об этом российский министр иностранных дел заявил во время пресс-конференции, его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Слово "война", я не побоюсь этого сказать, потому что происходящее [на Украине] является нашим ответом (...) на ту гибридную войну, которую против нас развязали и под лозунгом которой в самых разных вариациях Запад сейчас продвигает свою повестку дня», — заявил министр.

Ранее Лавров заявил, что объемы военной и экономической помощи Запада Украине демонстрируют большие ставки НАТО и ЕС на гибридную и глобальную войну с Россией. Также он обвинил США в ведении войны против России и в желании «решить русский вопрос» так же, как Гитлер хотел решить еврейский.