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03:41, 18 января 2023Мир

Блинкен прокомментировал поставки танков Украине

Блинкен: США признают суверенное право каждой страны на решения о поставках танков Киеву
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Joshua Roberts / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон признает суверенное право каждого государства на решения о поставках танков Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в ближайшие дни в Германии под председательством министра обороны США Ллойда Остина состоится заседание представителей НАТО по помощи Киеву. «Я бы ожидал, что по итогам будут сделаны дополнительные объявления [о поставках военной помощи]», — подчеркнул он.

Ранее министр обороны Финляндии Микко Савола объяснил алгоритм поставки немецких танков Leopard на Украину. «От ведущей роли Германии во многом зависит, как мы поступим с этими танками Leopard. Для их передачи [Киеву] нужно немецкое разрешение на экспорт», — заявил он.

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Марина Совина
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