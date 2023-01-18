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15:26, 18 января 2023Из жизни

Мужчина похитил трактор и попытался уйти на нем от полицейской погони

New York Post: в США полицейские устроили погоню за похитившим трактор мужчиной

Житель американского штата Северная Каролина похитил трактор и пытался скрыться на нем от полицейской погони на скорости 30 километров в час. Об этом сообщает New York Post.

Полицейские получили сообщение о хаотично движущемся тракторе на парковке. Водитель трактора врезался в несколько автомобилей, протаранил мусорный бак и повредил здание церкви. На записи с камер видеонаблюдения видно, как несколько полицейских автомобилей преследуют трактор, который пытается скрыться от них. Водитель трактора проигнорировал знак «Стоп» и направился к автотрассе 421. Уходя от погони, трактор едва не сбил нескольких пешеходов. За рулем трактора сидел вооруженный ножом Ронни Хикс.

По меньшей мере восемь полицейских машин с включенными сигнальными огнями подъехали к перекрестку в попытке остановить похищенную сельхозтехнику, но трактор продолжил движение на красный сигнал светофора. Погоня продолжалась несколько километров и заняла несколько часов, хотя скорость трактора не превышала 30 километров в час.

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Полицейские попытались использовать ежи, чтобы остановить трактор, когда он выехал на встречную полосу, но использованное ими оборудование не подошло для трактора. После этого Хикс преднамеренно протаранил полицейский автомобиль, а затем развернулся в направлении городской начальной школы.

Чтобы не позволить преследуемому скрыться, полицейские прострелили переднее колесо трактора. Но нарушитель сумел проехать еще несколько километров без переднего колеса.

В конце концов Хикс свернул в проезд и спрыгнул с трактора, размахивая ножом. Полицейские при помощи электрошокера задержали правонарушителя. Пока неизвестно, какая мера наказания будет к нему применена.

Ранее сообщалось, что в Великобритании у преступника, за которым полиция устроила погоню на протяжении 56 километров, при задержании нашли игрушечные водительские права. Правоохранители попытались задержать нарушителя в Лондоне, однако он не остановился, и полицейским пришлось преследовать его автомобиль до графства Кент, где в автомобиля преступника кончился бензин.

Алиса Дмитриева
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