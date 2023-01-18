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21:47, 18 января 2023Россия

Захарова заявила о «врожденном уродстве» Шольца

Захарова назвала слова Шольца о необходимости проигрыша России «врожденным уродством»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости проигрыша России для завершения конфликта на Украине. Она назвала его слова «врожденным уродством».

«Врожденное уродство Шольца», — написала она.

Ранее Шольц заявил, что для завершения конфликта на Украине российские военные должны потерпеть неудачу. Он также пообещал продолжать поддерживать Киев до тех пор, пока это необходимо. При этом он ушел от ответа на вопрос о поставках стране немецких танков Leopard 2. Мы сотрудничаем по этому вопросу с нашими друзьями и партнерами и ничего не делаем в одиночку», — сказал он.

Также стало известно, что США в скором времени собираются анонсировать один из крупнейших пакетов военной помощи Украине. При этом отмечается, что пока Киеву не планируют поставлять современные танки, о которых он просил.

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Марина Совина
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