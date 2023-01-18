Полковник рассказал об особенностях упавшего под Киевом вертолета

Полковник Матвеев: у модели упавшего в Броварах вертолета «слегка подмоченная» репутация

Упавшим в Броварах Киевской области летательным аппаратом оказался французский вертолет Eurocopter EC225 LP Super Puma. О его особенностях в беседе с MK.RU рассказал эксперт в области вертолетной техники, полковник в запасе Евгений Матвеев.

По его словам, это транспортная модель, которая в настоящее время используется, в частности, в Северном море для обслуживания нефтяных вышек.

«Это машина поменьше нашей "восьмерки" (Ми-8 — прим. "Ленты.ру"). Она очень неплохая, но у нее было ранее две катастрофы с отделением несущего винта. Так что у этих машин репутация слегка подмоченная», — подчеркнул специалист.

Матвеев также заметил, что на данный момент говорить о причинах катастрофы пока рано, однако предположил, что они могут быть связаны с плохой видимостью и ошибками пилотирования, в результате которых воздушное судно зацепилось за провода, к примеру, за линию электропередачи.

Ранее кабмин Украины подтвердил гибель главы МВД республики Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Енина, а также госсекретаря ведомства Юрия Лубоковича в авиакатастрофе под Киевом.

Падение вертолета в Броварах произошло утром 18 января. Как рассказали в офисе президента Украины, руководство МВД страны направлялось в одну из «горячих точек». Согласно последним данным, в результате крушения погибли 18 человек, в их числе все пассажиры вертолета. Еще 29 человек пострадали. Рассматриваются несколько версий произошедшего, включая диверсию и неисправность техники.