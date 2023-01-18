В Совфеде оценили идею принимать на госслужбу только отслуживших россиян

Сенатор Клишас: идею о запрете приема на госслужбу не служивших в армии нужно доработать

Идею запрета приема на государственную службу тех, кто не служил в армии, необходимо доработать. Об этом в среду, 18 января, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Сенатор напомнил, что в 2014 году идея о пожизненном запрете госслужбы для граждан России, которые не прошли срочную службу в армии, была признана неконституционной. Он также уточнил, что сейчас в стране действует десятилетний запрет приема на госслужбу неслуживших по призыву россиян. При этом возможность ограничения избирательных прав для граждан в зависимости от воинского статуса не предусмотрена.

«Считаю, что инициатива, направленная на установление запрета на принятие на государственную службу и замещение государственных должностей, а также на участие в выборах для граждан, не проходивших службу в Вооруженных Силах, нуждается в тщательной проработке», — написал Клишас.

Он добавил, что на данный момент не ясным представляется то, как предполагаемый запрет будет соответствовать настоящим принципам Конституции России, а также позициям Конституционного суда, касательно недопущения ограничения прав граждан.

Ранее с подобной идеей выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, в будущем все кадровые решения должны приниматься с учетом службы в Вооруженных силах России. Также он подчеркнул, что это касается занятия госдолжностей, участия в выборах депутатов Госдумы, а также работы в судебной системе и органах прокуратуры.

Эту мысль спикер нижней палаты парламента уже высказывал в сентябре 2022 года. Тогда он заявил, что опыт в службы в армии должны иметь все россияне, занимающие публичные должности, включая губернаторов, глав муниципалитетов, а также депутатов.