Минобороны заявило о занятии на южно-донецком направлении более выгодных рубежей

Минобороны: ВС заняли при наступлении на южно-донецком направлении более выгодные рубежи

В ходе наступления на южно-донецком направлении Вооруженные силы (ВС) России заняли более выгодные рубежи. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что более выгодные позиции были заняты подразделениями Восточного военного округа. За сутки на южно-донецком направлении Украина потеряла более 30 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и три пикапа, сообщили в оборонном ведомстве.

18 января военное министерство отчитывалось, что на этом направлении российские военные сорвали попытки атак трех штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Тогда попытки атак около населенных пунктов Степное, Сладкое и Урожайное были сорваны артиллерийскими подразделениями Восточного и Южного военных округов, а также силами морской пехоты Тихоокеанского флота.

Днем ранее на южно-донецком направлении были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы близ населенных пунктов Левадное и Владимировка.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.