Минцифры анонсировало старт приема заявок на отсрочку для IT-специалистов

Минцифры заявило, что отсрочку от весеннего призыва для IT начнут принимать с 23 января

Прем заявок на отсрочку от весеннего призыва в армию для IT-специалистов начнется 23 января. Об этом в четверг, 19 января, сообщается в Telegram-канале Минцифры.

При этом меняются правила подачи заявок. Теперь информацию о себе может заполнить сам сотрудник. Заявление необходимо направить с 23 января по 6 февраля через «Госуслуги». При условии, что сотрудник не имеет личного кабинета в сервисе, организация может самостоятельно внести его в список.

До 9 февраля компании должны будут проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в министерство. Уточняется, что от одной организации может поступить несколько списков. В свою очередь, Минцифры направит списки в Минобороны до 1 марта, а призывная комиссия с 1 апреля по 15 июля будет принимать решение по отсрочке от весеннего призыва.

В ноябре 2022 года в Минцифры анонсировали создание дополнительного списка для Минобороны на отсрочку от службы в рамках осеннего призыва. В министерстве напомнили, что прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов, подпадающих под осенний призыв, был завершен. Но в связи с большим количеством запросов от IT-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям, в Минцифры приступили к формированию дополнительного списка.

В декабре в ведомстве заявили о проработке вопроса о включении дополнительных IT-специальностей в список на отсрочку от несения срочной службы в армии. Тогда глава министерства Максут Шадаев напомнил, что, согласно постановлению правительства, на сегодняшний день в списке находится 75 специальностей.