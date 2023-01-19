Опознано тело второго из четырех погибших россиян в авиакатастрофе в Непале

В Непале опознали тело еще одного россиянина, погибшего в авиакатастрофе 15 января

Опознано тело еще одного россиянина, погибшего во время крушения самолета авиакомпании Yeti Airlines в Непале 15 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление посла России Алексея Новикова.

По словам посла, представителю и другу российской семьи из трех человек, прибывшему в Непал для опознания их тел, удалось опознать тело одного погибшего. «Мы пока не будем называть имя погибшего — сначала об этом должны узнать родственники. К сожалению, состояние тел очень плохое», — добавил Новиков.

Таким образом опознано тело второго из четырех россиян, погибших в авиакатастрофе. Посол России в Непале напомнил, что на борту лайнера находилась российская семья из трех человек: Виктория Алтунина, ее муж Виктор Лыгин и его двоюродный брат Юрий Лыгин.

Ранее в январе была установлена личность россиянки Елена Бандуро, погибшей при крушении самолета в Непале.

15 января самолет авиакомпании Yeti Airlines разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. На борту воздушного судна находились 72 человека: 4 члена экипажа и 68 пассажиров. Момент перед падением лайнера попал на видео.