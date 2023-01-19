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03:47, 19 января 2023Мир

Раскрыты последствия скандала с секретными документами Байдена

NBC: Белый дом увяз в пиар-кошмаре из-за скандала с секретными документами Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена испытывает трудности на фоне скандала, связанного с секретными документами, которые нашли в его доме и бывшем офисе. Об этом сообщается в материале телеканале NBC, опубликованном на YouTube.

Телеканал раскрыл последствия скандала с секретными документами и заявил, что Белый дом увяз в пиар-кошмаре. Администрация Байдена работает в «режиме ликвидации последствий», поскольку отвечает на вопросы и недовольство на фоне последних событий.

«После недели все новых сообщений о том, что именно было обнаружено, а также где и когда это было обнаружено, им приходится балансировать между проводимым уголовным расследованием и призывами к большей прозрачности», — отмечается в материале.

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Коммуникация советника Белого дома с журналистами не привела к большому количеству новых данных. При этом доверие к пресс-секретарю ведомства Карин Жан-Пьер подорвано, как и расположение американского лидера к администрации.

Информаторы NBC утверждают, что Байден продолжает разочаровываться в действиях Белого дома на фоне скандала. Особенно не нравится главе государства, что его стремятся показать в лучшем свете, сравнивая с экс-президентом страны Дональдом Трампом.

10 января стало известно, что в аналитическом центре президента США нашли секретные материалы времен его вице-президентства. Он не знал о содержании документов, об их обнаружении политику рассказал адвокат. Позже его помощники нашли и вторую партию бумаг.

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Марина Совина
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