Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Раиси

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Ирана Раиси

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

Лидеры государств обсудили двусторонние отношения, включая сотрудничество в транспортной и энергетической сферах. Также они поговорили о ситуации в Сирии и отметили важность продолжения совместной работы в рамках Астанинского процесса, направленного на урегулирование обстановки в республике.

«Условлено о поддержании контактов на различных уровнях», — добавлено в сообщении.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Раиси состоялся 11 января. В ходе него президенты договорились о проведении двусторонних контактов на высоком уровне, а также высказались за реализацию совместных проектов в транспортно-логистической сфере.