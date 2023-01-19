Дело колумбийца о распространении фейков о СВО рассмотрят в закрытом режиме

В Москве суд рассмотрит дело колумбийца о распространении фейков о СВО в закрытом режиме

Головинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит уголовное дело колумбийца Хиральдо Сарая Альберто Энрике, которого обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом в четверг, 19 января, сообщает ТАСС.

С ходатайством закрыть судебное заседание для слушателей и журналистов выступила сторона защиты. Судья удовлетворил просьбу, так как в деле имеются документы о состоянии здоровья фигуранта.

5 декабря 2022 года следователи завершили расследование дела в отношении колумбийца. По версии следствия, Энрике в марте 2022 года разместил в московском торговом центре тайник с мобильными устройствами, с которых россиянам отправлялись ложные сообщения о действиях войск страны в рамках специальной военной операции (СВО). Специалисты выяснили, что фигурант работал на американскую организацию.

Ранее сообщалось, что ФСБ России возбудила уголовное дело против гражданина США за биологический шпионаж.