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11:42, 19 января 2023Наука и техника

Названа сложность для ВСУ в случае поставок французских танков

Военный эксперт Дандыкин предрек сложности в эксплуатации танков Leclerc при поставке ВСУ

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Танк Leclerc является основным боевым танком Франции, отличающимся высокими технологическими характеристиками, но, одновременно, и рядом сложностей в эксплуатации, что может затруднить его использование на поле боя. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Это очень высокотехнологичный танк, напичканный кучей электроники. Это очень серьезная машина. Серьезней британских Challenger, а, может, даже и Leopard. Конечно, основным его недостатком является высокая сложность эксплуатации, — заметил Дандыкин. — Думаю, о том, поставят ли эти танки Украине, станет известно уже завтра».

Военный эксперт заметил, что поставки различных высокотехнологичных машин западными странами могут доставить определенные трудности российским летчиками, танкистам, артиллеристам. Но проблемы ждут и Украину. Прежде всего, по словам Дандыкина, связаны они с дефицитом механиков в рядах ВСУ, ведь множество танков уже было уничтожено. Он не исключает, что управлять новыми машинами будут иностранцы.

Думаю, каждая страна сможет поставить по роте танков. Получится батальон, может, больше. Конечно, это представляет угрозу. Но Россия уже давно изучает характеристики этих машин, этому учат во всех соответствующих заведениях. Так что мы знаем, как с ними бороться и как уничтожать

Василий Дандыкинвоенный эксперт

Дандыкин заметил, что проверка боем в новых климатических условиях с новым противником ждет не только западные танки, но и российские Т-90М, которые уже хорошо показывают себя в ходе военных действий.

«Еще одна проблема западных наступательных вооружений — это как раз высокотехнологичность, которая не всегда играет на руку. Получается, что рядом всегда нужно держать ремонтную бригаду. Либо отвозить куда-то танки на ремонт. А они ведь очень тяжелые, перевозить их будут на железнодорожных платформах, которые окажутся под наблюдением со стороны России. Такие логистические проблемы», — заметил военный.

Власти Франции рассматривают возможность отправки на Украину собственных танков Leclerc, чтобы тем самым убедить германские власти поставить Киеву танки Leopard. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Это сложный вопрос, его еще не урегулировали в Париже. Но мы думаем об этом», — рассказал французский источник.

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Наталия Белова
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