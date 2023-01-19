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14:00, 19 января 2023Забота о себе

Врач перечислила тяжелые последствия курения вейпов

Кардиолог Пшеничникова заявила, что курение вейпов может привести к раку и инсульту

Фото: Psk Slayer / Unsplash

Вейпы — устройства для вдыхания, в которых происходит испарение жидкости с ароматизаторами и никотином — представляют серьезную опасность, в первую очередь для детей и подростков. Курение таких электронных систем доставки никотина может привести к раннему инсульту и развитию рака, заявила детский кардиолог Химкинской больницы Ирина Пшеничникова. Тяжелые последствия курения вейпов она перечислила в беседе с News.ru.

Она подчеркнула, что вейпы наносят организму человека не меньший вред, чем сигареты. «Парение способствует развитию митохондриальной дисфункции, нарушается энергетический метаболизм на клеточном уровне», — отметила врач.

По ее словам, у курящих вейпы выявляются поломки генов, отвечающих за работу иммунитета и реализацию воспалительного ответа. Пшеничникова добавила, что среди тяжелых заболеваний, к риску развития которых приводит курение вейпов, значатся некоторые виды рака, ранний инсульт, инфаркт и другие сосудистые болезни.

18 января спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы внести предложения о возможном запрете вейпов. Он утверждает, что дети школьного возраста стали все больше и больше их употреблять.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровье Сергей Леонов объяснил, что важность полного запрета вейпов в России связана с высокой смертность молодых людей именно из-за таких электронных систем доставки никотина. Кроме того, такие устройства иногда взрываются, уточнил он.

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Варвара Кошечкина
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