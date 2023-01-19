Казахстанцы запустили петицию против открытия «Вкусно — и точка»

«Курсив»: казахстанцы запустили петицию против открытия в стране «Вкусно — и точка»

На казахстанском сайте Alash.online запустили петицию против открытия российской сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». На нее обратило внимание местное издание «Курсив».

Авторы петиции выступают с требованием не допустить выхода сети на казахстанский рынок, так как ее российские клиенты часто жалуются на низкое качество еды. «В российских точках сети не один, не два, а тысячи раз сообщали об ужасном качестве товара, сырья и самого продукта. Неоднократно находили плесень», — указано в тексте коллективной просьбы.

Создатели петиции намерены собрать 100 тысяч подписей, чтобы привлечь внимание властей. Уточняется, что ресурс, где опубликована просьба, не является государственным и несет только информационный характер.

5 января американская McDonald's сообщила, что все точки в Казахстане перестанут работать под ее маркой из-за ограничений в поставках. Управлявшая местными ресторанами Food Solutions KZ заявила, что занимается развитием нового локального бренда для сети, и подчеркнула, что вопрос о работе под брендом «Вкусно — и точка» не рассматривается. Однако 16 января стало известно, что российская сеть подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане.

