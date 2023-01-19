Воспитанник «Тоттенхэма» погиб в 25 лет

Воспитанник «Тоттенхэма» Антон Уолкс погиб в 25 лет в результате аварии двух лодок

Воспитанник футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур», защитник Антон Уолкс погиб в 25 лет. Об этом сообщается на сайте американского «Шарлотта», за который защитник выступал в сезоне-2022/2023.

«Мы убиты горем из-за потери Антона Уолкса, поистине невероятного отца, любящего человека и выдающегося человека», — заявил спортивный директор команды Зоран Крнета. Он добавил, что в «Шарлотте» никогда не забудут вклад, который защитник внес с развитие клуба.

Спортсмен скончался в результате аварии двух лодок — столкновение произошло на побережье Атлантического океана, недалеко от Майами, где команда проводила тренировочный сбор. У защитника осталась маленькая дочь.

Уолкс начинал спортивную карьеру в Английской премьер-лиге в составе «Тоттенхэма». Он также известен по выступлениям за британские «Атланта Юнайтед» и «Портсмут». В декабре 2021 года получил приглашение от «Шарлотта», играющего в североамериканской Главной лиге футбола (MLS).