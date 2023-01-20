Захарова отреагировала на объявление Чебурашки оккупантом на Украине

Представитель МИД России Захарова: Украина дошла до абсурда, объявив Чебурашку оккупантом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявление мультипликационного персонажа Чебурашки оккупантом на Украине. Ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, этот шаг Киева показал, что Украина в раскрутке репрессий против всего русскоязычного и в попытках отмены российской культуры дошла до абсурда.

«На Украине объявили "оккупантом" Чебурашку. Очевидно, это было вызвано неподдельным интересом украинской детворы к одноименному художественному фильму, который недавно вышел на киноэкраны России», — отметила Захарова.

В связи с этим Киев под страхом расправы запретил в стране даже попытку просмотра ленты, добавила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что в школах Киева появились плакаты, на которых Чебурашка называется оккупантом. На изображении зверек перечеркнут крестом. Тем, кому этот персонаж нравится, предложили ехать в Россию.